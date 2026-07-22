Informations pratiques

Villy-sur-Yères

Randonnée Histo-Gourmande

Villy-sur-Yères Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 09:00:00

fin : 2026-09-06 17:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Partez à la découverte de la basse vallée de l’Yères, entre Touffreville-sur-Eu et Criel-sur-Mer pendant la Randonnée Histo-Gourmande le dimanche 6 septembre 2026. Avec cette randonnée commentée, vous aurez le droit à 3 étapes historiques surprises.

Ce parcours pédestre de 15km débutera au Manoir de Briançon à 9h00 et se terminera vers 17h00.

Tarif 16€ par personne

Comprenant

– 2 pauses sur le parcours

– plateau repas complet à l’abri (Touffreville-sur-Eu)

– boisson comprise

L’inscription est obligatoire, soit elle est à déposer à la mairie ou à envoyer par mail (informations ci-dessous) avec votre nom, prénom et téléphone. Le règlement doit se faire avant le 20 août.

Comité des Fêtes, 14 rue de la vallée (Mairie) 76260 Villy sur Yères

Informations cdf.villysuryeres@gmail.com ou 06 71 28 00 97 .

Villy-sur-Yères 76260 Seine-Maritime Normandie +33 6 71 28 00 97 cdf.villysuryeres@gmail.com

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English : Randonnée Histo-Gourmande

L’événement Randonnée Histo-Gourmande Villy-sur-Yères a été mis à jour le 2026-07-22 par Communauté de communes des Falaises du Talou