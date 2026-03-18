Randonnée histoire et patrimoine au fil de la Semme parking de l’ancienne gare ferroviaire Châteauponsac
Randonnée histoire et patrimoine au fil de la Semme parking de l’ancienne gare ferroviaire Châteauponsac dimanche 19 avril 2026.
Randonnée histoire et patrimoine au fil de la Semme
parking de l’ancienne gare ferroviaire Avenue de la gare Châteauponsac Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
L’association Amis du musée Baubérot, vous propose une randonnée pédestre histoire et patrimoine: les transports (chemin de fer et tramway), les transformations au XXème siècle, le patrimoine rural et la rivière Semme. .
parking de l’ancienne gare ferroviaire Avenue de la gare Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 52 24 38 chapelaindanielle@orange.fr
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English : Randonnée histoire et patrimoine au fil de la Semme
L’événement Randonnée histoire et patrimoine au fil de la Semme Châteauponsac a été mis à jour le 2026-03-13 par Terres de Limousin