Randonnée historique en forêt de Chantilly Chantilly

Randonnée historique en forêt de Chantilly

Carrefour de la Table de Mongrésin Chantilly Oise

Début : 2025-09-14 10:00:00

De quand date la forêt de Chantilly ? Quels princes l’ont aménagée ? Pourquoi les chevaux de courses s’y entraînent aujourd’hui ? Comment est-elle exploitée ? Quels sont les risques encourus actuellement par la forêt de Chantilly ? Vous repartirez sûrement étonnés de cette randonnée historique…

Durée 3h

CONSEILS PRATIQUES La randonnée fait 8 à 10 km, prévoir de bonnes chaussures et une bouteille d’eau. En cas de forte pluie ou vents violents, la ville se réserve le droit d’annuler la visite. Veillez à bien vérifier le maintien de la visite en téléphonant à l’Office de Tourisme

Carrefour de la Table de Mongrésin Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France +33 3 44 67 37 37 accueil@chantilly-senlis-tourisme.com

English :

How old is the Chantilly forest? Which princes laid it out? Why do racehorses train here today? How is it used? What are the current risks facing the Chantilly forest? You’re sure to come away from this historical walk astonished…

Duration: 3 hours

PRACTICAL ADVICE: The hike is 8 to 10 km long, so bring good shoes and a bottle of water. In the event of heavy rain or strong winds, the town reserves the right to cancel the tour. Please call the Tourist Office to check that the tour is still on

German :

Wie alt ist der Wald von Chantilly? Welche Prinzen haben ihn angelegt? Warum werden hier heute Rennpferde trainiert? Wie wird der Wald bewirtschaftet? Welchen Gefahren ist der Wald von Chantilly heute ausgesetzt? Sie werden sicherlich erstaunt von dieser historischen Wanderung nach Hause gehen…

Dauer: 3 Stunden

PRAKTISCHE TIPPS: Die Wanderung ist 8 bis 10 km lang. Bringen Sie gutes Schuhwerk und eine Flasche Wasser mit. Bei starkem Regen oder starkem Wind behält sich die Stadt das Recht vor, die Tour abzusagen. Bitte vergewissern Sie sich telefonisch beim Fremdenverkehrsamt, ob die Tour noch stattfindet

Italiano :

Quanti anni ha la foresta di Chantilly? Quali principi l’hanno tracciata? Perché oggi vi si allenano i cavalli da corsa? Come viene utilizzata? Quali sono i rischi attuali della foresta di Chantilly? Sicuramente uscirete stupiti da questa passeggiata storica…

Durata: 3 ore

CONSIGLI PRATICI: La passeggiata è lunga dagli 8 ai 10 km, quindi portatevi scarpe buone e una bottiglia d’acqua. In caso di pioggia o vento forte, la città si riserva il diritto di annullare l’escursione. Verificate che l’escursione sia ancora in corso telefonando all’Ufficio del Turismo

Espanol :

¿Cuántos años tiene el bosque de Chantilly? ¿Qué príncipes lo trazaron? ¿Por qué se entrenan allí los caballos de carreras? ¿Cómo se utiliza? ¿Qué riesgos corre actualmente el bosque de Chantilly? Seguro que saldrá asombrado de este paseo histórico…

Duración: 3 horas

CONSEJOS PRÁCTICOS: El recorrido es de 8 a 10 km, así que traiga buen calzado y una botella de agua. En caso de fuertes lluvias o vientos, la ciudad se reserva el derecho de anular la visita. Asegúrese de que la excursión sigue en marcha llamando a la Oficina de Turismo

