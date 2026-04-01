Wasserbourg

Randonnée historique sur les traces de la première guerre mondiale dans le massif.

131 Buchwald Wasserbourg Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-26 09:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Plongez au cœur de l’histoire lors d’une randonnée immersive sur les traces de la Première Guerre mondiale, guidée par un passionné qui fait revivre le passé au fil des paysages

Nous vous invitons à participer à une randonnée historique sur les traces de la première guerre mondiale dans le massif.



C’est Jean-Batiste Chaperon qui se propose de faire le guide en digne représentant des Gardiens d’Histoire.



Tous ceux qui ont participer aux éditions précédentes peuvent déjà se réjouir !



Randonnée à la journée

10km, 580m de dénivelé positif

Repas tiré du sac

Bonnes chaussures obligatoires, un peu de hors piste pour rejoindre des sites d’intérêt .

131 Buchwald Wasserbourg 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 31 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Plunge into the heart of history on an immersive hike in the footsteps of the First World War, guided by an enthusiast who brings the past to life through the landscape

L’événement Randonnée historique sur les traces de la première guerre mondiale dans le massif. Wasserbourg a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme de la vallée de Munster