Randonnée historique sur les traces des libérateurs Porte de Strasbourg Bitche

Comme beaucoup de personnes n’ont pas pu participer aux randonnées précédentes, l’Espace Mémoire propose une nouvelle date pour vous permettre de découvrir l’histoire de la Libération de Bitche sur les traces des hommes de la Century Division U.S.

Des photos d’archives seront présentées et commentées tout au long du parcours.

Descriptif

Environ 8 km dans les forêts autour de Bitche, difficulté moyenne, bonnes chaussures obligatoires, prévoir ravitaillement et vêtements chauds et adaptés contre la pluie.

Pour le confort des participants le nombre de places et limité à 25 personnes.

Inscription par mail via memoire.locale1944@tubeo.fr en précisant votre nom et prénom, le nombre de personnes, la commune et un numéro de téléphone.Tout public

English :

As many people were unable to take part in previous hikes, the Espace Mémoire is proposing a new date for you to discover the history of the Liberation of Bitche in the footsteps of the men of the U.S. Century Division.

Archival photos will be presented and commented on along the way.

Description

Approx. 8 km in the forests around Bitche, medium difficulty, good footwear obligatory, bring supplies and warm clothing suitable for rain.

For the comfort of participants, the number of places is limited to 25.

To register, send an e-mail to memoire.locale1944@tubeo.fr specifying your first and last name, the number of people, the commune and a telephone number.

