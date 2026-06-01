Randonnée historique sur Omaha beach Parking du village vacances Belambra Colleville-sur-Mer

Colleville-sur-Mer

Randonnée historique sur Omaha beach

Parking du village vacances Belambra Cavey Colleville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22 09:30:00

fin : 2026-06-26 12:30:00

Date(s) :

2026-06-22 2026-06-26 2026-07-02 2026-07-06 2026-07-08 2026-07-15

Randonnée historique sur Omaha beach.

Une randonnée de 8km, sans grande difficultés, accompagnée par un guide conférencier pour découvrir l’histoire du Débarquement sur Omaha beach ainsi que le cimetière américain de Normandie .

Parking du village vacances Belambra Cavey Colleville-sur-Mer 14710 Calvados Normandie +33 6 23 46 50 84 normandie.visite@gmail.com

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English : Randonnée historique sur Omaha beach

Historical walk on Omaha beach.

L’événement Randonnée historique sur Omaha beach Colleville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-09 par Calvados Attractivité