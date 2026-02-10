Randonnée historique W3-Quartier Général Allemand à Saint Rimay

7 rue du Tunnel Saint-Rimay Loir-et-Cher

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-03-28 2026-04-11 2026-04-25 2026-05-09 2026-05-23 2026-06-13 2026-07-11 2026-07-25 2026-08-14 2026-08-29 2026-09-19 2026-10-03 2026-10-17

Partez sur les marches de l’Histoire pour une randonnée historique de 3h30 pour un parcours de 6km.

Randonnée historique W3-Quartier Général Allemand à Saint Rimay. Après l’invasion des pays du nord de l’Europe, Adolf Hitler décide de faire construire 3 quartiers généraux W1 en Belgique, W2 dans l’Aisne et W3 à Saint-Rimay, afin de pouvoir diriger au plus près des opérations militaires, sur le front de l’atlantique. Le 3 ou Ravin du Loup 3, dont la construction se déroulera entre juin 1942 et août 1943, autour du tunnel ferroviaire de St-Rimay, en est toujours le témoin. Au delà de cet ancien quartier Général Allemand inachevé, cette visite, à travers les coteaux environnants, vous fera découvrir les nombreux ouvrages annexes, toujours présents (bunkers, plate-forme DCA, central téléphonique…). Prévoir une lampe torche et des chaussures de marche. Réservations fortement conseillées. 3 .

7 rue du Tunnel Saint-Rimay 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 95 87 20 84

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Leave on the steps of History for a historical hike of 3h30 for a course of 6km.

L’événement Randonnée historique W3-Quartier Général Allemand à Saint Rimay Saint-Rimay a été mis à jour le 2026-02-10 par OT de Vendome Territoires Vendomois