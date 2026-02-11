Randonnée hivernale à Issarbe & Apéro Montagnard Lanne-en-Barétous

Randonnée hivernale à Issarbe & Apéro Montagnard

Domaine nordique d’Issarbe Lanne-en-Barétous Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

Laissez-vous guider par notre accompagnateur en moyenne montagne et partez à la découverte du Domaine d’Issarbe, un site naturel d’exception niché à 1 450 mètres d’altitude.

Sur cet espace préservé, profitez d’un panorama incomparable sur le Pays basque et le Béarn. Au fil de la sortie, vous explorerez un territoire sauvage et authentique, refuge d’une faune emblématique, dont le Grand Tétras. Animal farouche et discret, il n’est pas garanti de l’apercevoir, mais notre accompagnateur vous fera découvrir son habitat, son alimentation et son comportement.

Pour conclure cette expérience en toute convivialité, la sortie se termine par un apéritif gourmand, composé d’une planche de charcuterie et d’un vin chaud, élaborés à partir de produits locaux. Un moment chaleureux pour partager, échanger et savourer les richesses du terroir après l’effort. .

Domaine nordique d’Issarbe Lanne-en-Barétous 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 98 00

