Randonnée hivernale Dossenheim-sur-Zinsel

Randonnée hivernale

Rue du stade Dossenheim-sur-Zinsel Bas-Rhin

Début : Dimanche 2026-02-01 08:00:00

fin : 2026-02-01

2026-02-01

Le club de football de Dossenheim a le plaisir de vous inviter à une randonnée hivernale conviviale ! Venez profiter d’une sortie en pleine nature, en compagnie d’autres passionnés, et découvrez les paysages hivernaux dans une ambiance chaleureuse.

Après l’effort, un délicieux repas vous attend pour vous réchauffer. Le menu comprend une soupe au pois maison, des saucisses grillées et knacks.

2 parcours possibles 6km et 12km .

Rue du stade Dossenheim-sur-Zinsel 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 6 44 84 04 70 presidence@cvdoss.eu

Come and enjoy a nature outing, in the company of other enthusiasts, and discover winter landscapes in a friendly atmosphere.

