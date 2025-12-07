Randonnée hivernale sur les traces de la faune sauvage Office de tourisme de Bedous Bedous

Randonnée hivernale sur les traces de la faune sauvage

Office de tourisme de Bedous 2 Place François Sarraille Bedous Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2025-12-07 2025-12-14 2025-12-23 2025-12-30 2026-01-11 2026-01-18 2026-01-25 2026-02-01 2026-02-11 2026-02-18 2026-03-01 2026-03-08 2026-03-15 2026-03-22 2026-03-29 2026-04-05

Cette sortie accessible à tous, vous emmène sur les sentiers à la recherche des animaux sauvages qui peuplent nos forêts et montagnes. Selon les conditions, la balade se fait à pied ou en raquettes. Elle reste facile, sans difficulté technique, et adapté à un public familial ou débutant. En chemin, vous apprendrez à repérer les traces et indices de présence laissés par les animaux empreintes de renards, chevreuils, sangliers… Vous pourrez peut-être apercevoir des rapaces en vol ou même des isards. Notre accompagnateur en montagne vous expliquera comment les animaux s’adaptent à l’hiver et vous fera découvrir les richesses souvent méconnues de la faune locale.

Activité disponible avec ou sans neige, dès 8 ans, prévoir chaussures de randonnée, vêtements chauds et imperméables, jumelles (si possible), eau. .

Office de tourisme de Bedous 2 Place François Sarraille Bedous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 57 57 aspe@pyrenees-bearnaises.com

English : Randonnée hivernale sur les traces de la faune sauvage

German : Randonnée hivernale sur les traces de la faune sauvage

Italiano :

Espanol : Randonnée hivernale sur les traces de la faune sauvage

L’événement Randonnée hivernale sur les traces de la faune sauvage Bedous a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de Tourisme du Haut-Béarn