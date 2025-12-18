Randonnée hivernale sur les traces de la faune sauvage Office de tourisme de Bedous Bedous
Randonnée hivernale sur les traces de la faune sauvage
Office de tourisme de Bedous
Bedous
mardi 30 décembre 2025
Office de tourisme de Bedous
2 Place François Sarraille
Bedous
Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-12-30
fin : 2025-12-30
2025-12-30
Cette sortie accessible à tous, vous emmène sur les sentiers à la recherche des animaux sauvages qui peuplent nos forêts et montagnes. Selon les conditions, la balade se fait à pied ou en raquettes. Elle reste facile, sans difficulté technique, et adapté à un public familial ou débutant. En chemin, vous apprendrez à repérer les traces et indices de présence laissés par les animaux empreintes de renards, chevreuils, sangliers… Vous pourrez peut-être apercevoir des rapaces en vol ou même des isards. Notre accompagnateur en montagne vous expliquera comment les animaux s’adaptent à l’hiver et vous fera découvrir les richesses souvent méconnues de la faune locale.
Activité disponible avec ou sans neige, dès 8 ans, prévoir chaussures de randonnée, vêtements chauds et imperméables, jumelles (si possible), eau. .
Office de tourisme de Bedous
2 Place François Sarraille
Bedous 64490
Pyrénées-Atlantiques
Nouvelle-Aquitaine
+33 5 59 34 57 57
aspe@pyrenees-bearnaises.com
