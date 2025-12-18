Randonnée hivernale sur les traces de la faune sauvage Office de tourisme de Bedous Bedous

Randonnée hivernale sur les traces de la faune sauvage

Office de tourisme de Bedous 2 Place François Sarraille Bedous Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11

Cette sortie accessible à tous, vous emmène sur les sentiers à la recherche des animaux sauvages qui peuplent nos forêts et montagnes. Selon les conditions, la balade se fait à pied ou en raquettes. Elle reste facile, sans difficulté technique, et adapté à un public familial ou débutant. En chemin, vous apprendrez à repérer les traces et indices de présence laissés par les animaux empreintes de renards, chevreuils, sangliers… Vous pourrez peut-être apercevoir des rapaces en vol ou même des isards. Notre accompagnateur en montagne vous expliquera comment les animaux s’adaptent à l’hiver et vous fera découvrir les richesses souvent méconnues de la faune locale.

Activité disponible avec ou sans neige, dès 8 ans, prévoir chaussures de randonnée, vêtements chauds et imperméables, jumelles (si possible), eau. .

Office de tourisme de Bedous 2 Place François Sarraille Bedous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 57 57 aspe@pyrenees-bearnaises.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée hivernale sur les traces de la faune sauvage

L’événement Randonnée hivernale sur les traces de la faune sauvage Bedous a été mis à jour le 2025-12-16 par Office de Tourisme du Haut-Béarn