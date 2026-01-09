Randonnée I Camin des Sopas

à la salle des fêtes SAINT-PAUL Saint-Paul Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 09:30:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

L’ASSOCIATION “LE TEMPS DES LOISIRS” organise une randonnée le 1er février avec des parcours de 7 km et 12 km, au tarif de 10 euros pour les adultes et

enfants de plus de 12 ans

Les inscriptions se font par téléphone au 06 87 32 85 09 ou au 06 63 43 61 46, jusqu’au 21 janvier, limité à 100 participants.

.

à la salle des fêtes SAINT-PAUL Saint-Paul 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 63 43 61 46

English :

LE TEMPS DES LOISIRS? is organizing a hike on February 1st with 7 km and 12 km routes, at a cost of 10 euros for adults and children over

and children over 12

Registration by telephone on 06 87 32 85 09 or 06 63 43 61 46, until January 21, limited to 100 participants.

