Randonnée inaugurale du label Terres de Rando Mairie Frazé

Randonnée inaugurale du label Terres de Rando
Samedi 20 septembre, 09h00
Mairie
Eure-et-Loir

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Cette randonnée est organisée dans le cadre de la labellisation de la commune de Frazé au label « Terres de Rando ».

Ce circuit de 11 km vous conduira à la découverte des manoirs qui jalonnent les chemins alentours.

Mairie 2 place du Château, 28160 Frazé Frazé 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Mairie de Frazé