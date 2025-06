Randonnée inaugurale du parcours landart Picauville 12 juillet 2025 14:00

Manche

Randonnée inaugurale du parcours landart Picauville Picauville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12 14:00:00

fin : 2025-07-12

Date(s) :

2025-07-12

Durant dix jours de résidence artistique, 10 artistes ont créé 12 oeuvres originales grand format en résonnance avec l’histoire du site la tradition potière, la pêche à l’anguille, etc. Ces oeuvres sont installées sur une boucle de randonnée de 7 kilomètres. Concert de jazz manouche La Mafia Normande en soirée au hameau Longuerac.

Durant dix jours de résidence artistique, 10 artistes ont créé 12 oeuvres originales grand format en résonnance avec l’histoire du site la tradition potière, la pêche à l’anguille, etc. Ces oeuvres sont installées sur une boucle de randonnée de 7 kilomètres. Concert de jazz manouche La Mafia Normande en soirée au hameau Longuerac. .

Picauville

Picauville 50360 Manche Normandie +33 2 33 41 00 18

English : Randonnée inaugurale du parcours landart

During a ten-day artistic residency, 10 artists created 12 large-format original works that resonate with the history of the site: the pottery tradition, eel fishing, etc. These works are installed on a 7-kilometre hiking loop. La Mafia Normande gypsy jazz concert in the evening at the Longuerac hamlet.

German :

Während eines zehntägigen Kunstaufenthalts haben 10 Künstler 12 großformatige Originalwerke geschaffen, die mit der Geschichte des Ortes in Resonanz stehen: die Töpfertradition, die Aalfischerei etc. Diese Werke werden auf einer 7 km langen Wanderschleife installiert. Gypsy-Jazz-Konzert La Mafia Normande am Abend im Weiler Longuerac.

Italiano :

Durante una residenza artistica di dieci giorni, 10 artisti hanno creato 12 opere originali di grande formato che riflettono la storia del sito: la tradizione della ceramica, la pesca delle anguille, ecc. Queste opere sono state installate lungo un percorso pedonale di 7 chilometri. Concerto jazz gitano de La Mafia Normande la sera nel borgo di Longuerac.

Espanol :

Durante una residencia artística de diez días, 10 artistas crearon 12 obras originales de gran formato que reflejan la historia del lugar: la tradición alfarera, la pesca de la anguila, etc. Estas obras se han instalado a lo largo de un circuito peatonal de 7 kilómetros. Por la noche, concierto de jazz gitano de La Mafia Normande en la aldea de Longuerac.

L’événement Randonnée inaugurale du parcours landart Picauville a été mis à jour le 2025-06-25 par OT Baie du Cotentin