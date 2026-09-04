RANDONNÉE INCLUSIVE AVEC LA QLAC. FESTIVAL LES SEMEUSES LA MAISON DE LA TERRE Poucharramet
samedi 17 octobre 2026 · LA MAISON DE LA TERRE · Poucharramet
Informations pratiques
Poucharramet
RANDONNÉE INCLUSIVE AVEC LA QLAC. FESTIVAL LES SEMEUSES
LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-10-17 12:00:00
Date(s) :
2026-10-17
La QLAC est une association rurale queer féministe intersectionnelle située dans le Comminges. Pour dé-isoler les personnes queers vivant en ruralité, l’association propose des activités telles que des randonnées, comme celle que nous organisons ensemble pour le Festival les Semeuses !
La QLAC est une association rurale queer féministe intersectionnelle située dans le Comminges. Pour dé-isoler les personnes queers vivant en ruralité, l’association propose des activités telles que des randonnées, comme celle que nous organisons ensemble pour le Festival les Semeuses !
Départ devant la Maison de la Terre
Arrivée devant la salle de la Commanderie à Poucharramet + repas/pique-nique partagé
Randonnée : https://tourismecoeurdegaronne.com/randonnees/circuit-des-hospitaliers/
Public : Femmes et pers. minorisées de genre
Infos : boucle de 10 km, 43m de dénivelé, environ 2h30 .
LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 01 76 accueil@lamaisondelaterre.fr
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English :
QLAC is an intersectional queer feminist rural organization based in the Comminges region. To help queer people living in rural areas feel less isolated, the organization offers activities such as hikes, like the one we’re organizing together for the Les Semeuses Festival!
L’événement RANDONNÉE INCLUSIVE AVEC LA QLAC. FESTIVAL LES SEMEUSES Poucharramet a été mis à jour le 2026-09-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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