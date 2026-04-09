Randonnée Into the Wild gorbio Gorbio
Randonnée Into the Wild gorbio Gorbio dimanche 17 mai 2026.
Gorbio
Randonnée Into the Wild gorbio
Place de la République Gorbio Alpes-Maritimes
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
– de 14 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 09:30:00
fin : 2026-05-17 16:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Vivez une journée d’aventure en famille et reconnectez-vous aux plaisirs simples de la nature. Apprenez à cueillir des plantes comestibles, allumer un feu, cuisiner en plein air et maîtriser les gestes essentiels de survie.
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Place de la République Gorbio 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 93 70 20
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English :
Experience a day of family adventure and reconnect with the simple pleasures of nature. Learn how to gather edible plants, light a fire, cook outdoors and master essential survival skills.
L’événement Randonnée Into the Wild gorbio Gorbio a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles