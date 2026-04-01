Randonnée Into the Wild Sospel Office de Tourisme Sospel
Randonnée Into the Wild Sospel Office de Tourisme Sospel jeudi 16 avril 2026.
Sospel
Randonnée Into the Wild Sospel
Office de Tourisme 1 place Saint Pierre Sospel Alpes-Maritimes
Tarif : 42 – 42 – 42 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 09:30:00
fin : 2026-04-16 16:00:00
Date(s) :
2026-04-16
Vivez une journée d’aventure en famille et reconnectez-vous aux plaisirs simples de la nature. Apprenez à cueillir des plantes comestibles, allumer un feu, cuisiner en plein air et maîtriser les gestes essentiels de survie.
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Office de Tourisme 1 place Saint Pierre Sospel 06380 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 93 70 20
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English :
Experience a day of family adventure and reconnect with the simple pleasures of nature. Learn how to gather edible plants, light a fire, cook outdoors and master essential survival skills.
L’événement Randonnée Into the Wild Sospel Sospel a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles