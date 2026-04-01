Randonnée Into the Wild Sospel Office de Tourisme Sospel

Sospel

Randonnée Into the Wild Sospel

Office de Tourisme 1 place Saint Pierre Sospel Alpes-Maritimes

Tarif : 42 – 42 – 42 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 09:30:00

fin : 2026-04-16 16:00:00

Date(s) :

2026-04-16

Vivez une journée d’aventure en famille et reconnectez-vous aux plaisirs simples de la nature. Apprenez à cueillir des plantes comestibles, allumer un feu, cuisiner en plein air et maîtriser les gestes essentiels de survie.

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Office de Tourisme 1 place Saint Pierre Sospel 06380 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 93 70 20

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English :

Experience a day of family adventure and reconnect with the simple pleasures of nature. Learn how to gather edible plants, light a fire, cook outdoors and master essential survival skills.

L’événement Randonnée Into the Wild Sospel Sospel a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles