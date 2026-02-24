Randonnée Itinévert Thiviers
Randonnée Itinévert Thiviers dimanche 1 mars 2026.
Randonnée Itinévert
Place du Champ de Foire Thiviers Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-10
Date(s) :
2026-03-01 2026-03-10 2026-03-24
Dim 1er
MARS BLEU EYZERAC* (6 ou 8 KMS)
8h15 CHAMP DE FOIRE THIVIERS
8h30 Parking vers église
Mar 10
JUMILHAC LE GRAND (9,5 KMS)
13h30 CHAMP DE FOIRE THIVIERS
13 H 45: Parking du Chateau
Mar 24
CORGNAC (9 KMS)
13h30 CHAMP DE FOIRE THIVIERS
13 H 45 Parking face MDC .
Place du Champ de Foire Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 11 45 14
