Randonnée Jean-Marc Leroy, Morcourt, Morcourt
Randonnée Jean-Marc Leroy, Morcourt, Morcourt dimanche 10 mai 2026.
Randonnée Jean-Marc Leroy Dimanche 10 mai, 07h00 Morcourt Aisne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-10T07:00:00+02:00 – 2026-05-10T10:00:00+02:00
Fin : 2026-05-10T07:00:00+02:00 – 2026-05-10T10:00:00+02:00
L’Entente Cyclo de Morcourt est prête à vous accueillir !
️ DIMANCHE 10 MAI 2026
Randonnée JM Leroy – Morcourt
Au programme chez nous :
✅ Route (30-60-90 km)
✅ VTT (25-40 km)
✅ Marche (6-10 km)
Et bien sûr, le ravitaillement et le traditionnel sandwich-boisson à l’arrivée !
On compte sur votre présence et vos sourires ! À très vite sur les routes. ♀️✨
Morcourt Morcourt 02 Morcourt 02100 Aisne Hauts-de-France
L’Entente Cyclo de Morcourt vous accueille à la salle polyvalente de Morcourt pour une journée riche en choix. Route: 30, 60 ou 90 km. VTT: 25 ou 40 km. Marche: 6 ou 10 km. Inscriptions: de 7h à 10h.
EC Morcourt