Randonnée Jean-Marc Leroy, Morcourt, Morcourt

Randonnée Jean-Marc Leroy Dimanche 10 mai, 07h00 Morcourt Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-10T07:00:00+02:00 – 2026-05-10T10:00:00+02:00

Fin : 2026-05-10T07:00:00+02:00 – 2026-05-10T10:00:00+02:00

L’Entente Cyclo de Morcourt est prête à vous accueillir !

​ ️ DIMANCHE 10 MAI 2026

Randonnée JM Leroy – Morcourt

​Au programme chez nous :

✅ Route (30-60-90 km)

✅ VTT (25-40 km)

✅ Marche (6-10 km)

Et bien sûr, le ravitaillement et le traditionnel sandwich-boisson à l’arrivée !

​On compte sur votre présence et vos sourires ! À très vite sur les routes. ‍♀️✨

Morcourt Morcourt 02 Morcourt 02100 Aisne Hauts-de-France

L’Entente Cyclo de Morcourt vous accueille à la salle polyvalente de Morcourt pour une journée riche en choix. Route: 30, 60 ou 90 km. VTT: 25 ou 40 km. Marche: 6 ou 10 km. Inscriptions: de 7h à 10h.

EC Morcourt