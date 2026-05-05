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Randonnée Jean-Marc Leroy, Morcourt, Morcourt

Randonnée Jean-Marc Leroy, Morcourt, Morcourt

Randonnée Jean-Marc Leroy, Morcourt, Morcourt dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Morcourt

Adresse : Morcourt 02

Ville : 02100 Morcourt

Département : Aisne

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Randonnée Jean-Marc Leroy Dimanche 10 mai, 07h00 Morcourt Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-10T07:00:00+02:00 – 2026-05-10T10:00:00+02:00
Fin : 2026-05-10T07:00:00+02:00 – 2026-05-10T10:00:00+02:00

L’Entente Cyclo de Morcourt est prête à vous accueillir !
​ ️ DIMANCHE 10 MAI 2026
Randonnée JM Leroy – Morcourt
​Au programme chez nous :
✅ Route (30-60-90 km)
✅ VTT (25-40 km)
✅ Marche (6-10 km)
Et bien sûr, le ravitaillement et le traditionnel sandwich-boisson à l’arrivée !
​On compte sur votre présence et vos sourires ! À très vite sur les routes. ‍♀️✨

Morcourt Morcourt 02 Morcourt 02100 Aisne Hauts-de-France
L’Entente Cyclo de Morcourt vous accueille à la salle polyvalente de Morcourt pour une journée riche en choix. Route: 30, 60 ou 90 km. VTT: 25 ou 40 km. Marche: 6 ou 10 km. Inscriptions: de 7h à 10h.

EC Morcourt