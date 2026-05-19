Randonnée Jouillat Jouillat
Randonnée Jouillat Jouillat dimanche 14 juin 2026.
Jouillat
Randonnée Jouillat
Place des Arbres Jouillat Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Randonnée organisée par l’association la Pédale Jouillatoise et l’école de Jouillat. Les fonds serviront à financer un voyage scolaire.
3 parcours: 4 km 7 km 12 km. Ravitaillement et pot de l’amitié.
Inscription à partir de 9h. Tarif libre.
Contact: 07 86 51 78 20 .
Place des Arbres Jouillat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 51 78 20
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English : Randonnée Jouillat
L’événement Randonnée Jouillat Jouillat a été mis à jour le 2026-05-19 par Creuse Tourisme
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