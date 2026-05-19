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Randonnée Jouillat Jouillat

Randonnée Jouillat Jouillat

Randonnée Jouillat Jouillat dimanche 14 juin 2026.

Adresse : Place des Arbres

Ville : 23220 Jouillat

Département : Creuse

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif :

Jouillat

Randonnée Jouillat

Place des Arbres Jouillat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Randonnée organisée par l’association la Pédale Jouillatoise et l’école de Jouillat. Les fonds serviront à financer un voyage scolaire.

3 parcours: 4 km 7 km 12 km. Ravitaillement et pot de l’amitié.

Inscription à partir de 9h. Tarif libre.

Contact: 07 86 51 78 20   .

Place des Arbres Jouillat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 51 78 20 

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English : Randonnée Jouillat

L’événement Randonnée Jouillat Jouillat a été mis à jour le 2026-05-19 par Creuse Tourisme

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