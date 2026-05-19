Jouillat

Randonnée Jouillat

Place des Arbres Jouillat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Randonnée organisée par l’association la Pédale Jouillatoise et l’école de Jouillat. Les fonds serviront à financer un voyage scolaire.

3 parcours: 4 km 7 km 12 km. Ravitaillement et pot de l’amitié.

Inscription à partir de 9h. Tarif libre.

Contact: 07 86 51 78 20 .

Place des Arbres Jouillat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 51 78 20

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English : Randonnée Jouillat

L’événement Randonnée Jouillat Jouillat a été mis à jour le 2026-05-19 par Creuse Tourisme