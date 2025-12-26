Randonnée Juniville

Salle des Fêtes Juniville Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-03

fin : 2026-01-03

Date(s) :

2026-01-03

Marche des rois Chaussures propres pour rentrer dans la salle avant et après la course

.

Salle des Fêtes Juniville 08310 Ardennes Grand Est +33 3 24 38 25 07 marchesanterethel@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Marche des rois Clean shoes for entering the hall before and after the race

L’événement Randonnée Juniville Juniville a été mis à jour le 2025-12-22 par Ardennes Tourisme