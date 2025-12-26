Randonnée Juniville, Juniville

Randonnée Juniville, Juniville samedi 3 janvier 2026.

Salle des Fêtes Juniville Ardennes

Tarif : – –

2026-01-03

Marche des rois Chaussures propres pour rentrer dans la salle avant et après la course
Salle des Fêtes Juniville 08310 Ardennes Grand Est +33 3 24 38 25 07  marchesanterethel@gmail.com

English :

Marche des rois Clean shoes for entering the hall before and after the race

