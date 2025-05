Randonnée Kayak – Saint-Jean-d’Angély, 1 juin 2025 13:30, Saint-Jean-d'Angély.

Charente-Maritime

Randonnée Kayak 30 Quai de Bernouët Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-01 13:30:00

fin : 2025-08-31 19:00:00

Date(s) :

2025-06-01

Découvrez les parcours balisés pour descendre la vallée de la Boutonne en canoë-kayak depuis la base d’accueil de Saint-Jean-d’Angély.

30 Quai de Bernouët

Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 06 70 28 kcangerien@wanadoo.fr

English :

Discover the signposted canoe-kayak routes down the Boutonne valley from the Saint-Jean-d?Angély base.

German :

Entdecken Sie die markierten Strecken, auf denen Sie mit dem Kanu oder Kajak das Boutonne-Tal hinunterfahren können, ab der Empfangsstelle in Saint-Jean-d’Angély.

Italiano :

Scoprite i percorsi segnalati di canoa-kayak lungo la valle della Boutonne a partire dalla base di Saint-Jean-d’Angély.

Espanol :

Descubra las rutas señalizadas en canoa-kayak por el valle de la Boutonne desde la base de Saint-Jean-d’Angély.

L’événement Randonnée Kayak Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2025-05-23 par Destination Vals de Saintonge / Charentes Tourisme