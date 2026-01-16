Randonnée La Belli Gourmande Bellevue-la-Montagne

Randonnée La Belli Gourmande

Souffleix Bellevue-la-Montagne Haute-Loire

La Belli Gourmande revient à Bellevue-la-Montagne ! Une randonnée pédestre conviviale de 10 ou 20 km, suivie d’un repas gourmand cuit au four de Souffleix, organisée par le comité des fêtes.

Souffleix Bellevue-la-Montagne 43350 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 32 32 46

The Belli Gourmande returns to Bellevue-la-Montagne! A friendly 10 or 20 km hike, followed by a gourmet meal cooked in the Souffleix oven, organized by the festivities committee.

