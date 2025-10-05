Randonnée La Bernard Monchot Rue des Braissettes Château-Salins
Randonnée La Bernard Monchot Rue des Braissettes Château-Salins dimanche 5 octobre 2025.
Randonnée La Bernard Monchot
Rue des Braissettes Ecole Primaire de Château-Salins Château-Salins Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Dimanche Dimanche 2025-10-05 08:00:00
fin : 2025-10-05 15:00:00
2025-10-05
La Bernard MONCHOT revient !
Rendez-vous pour la randonnée « La Bernard Monchot » et découvrir les paysages et vignobles du Saulnois.
VTT, vélo de route ou marche à chacun son parcours selon ses envies !
Départ et inscriptions à l’école primaire de Château-Salins.
Ravitaillements sur les parcours et restauration à l’arrivée!Tout public
Rue des Braissettes Ecole Primaire de Château-Salins Château-Salins 57170 Moselle Grand Est +33 3 87 05 11 29
English :
The Bernard MONCHOT is back!
Join us for the « La Bernard Monchot » hike and discover the landscapes and vineyards of the Saulnois region.
Mountain biking, road biking or walking: there’s a route for everyone!
Start and registration at Château-Salins elementary school.
Refreshments along the route and food and drink at the finish!
German :
Die Bernard MONCHOT kehrt zurück!
Treffen Sie sich zur Wanderung « La Bernard Monchot » und entdecken Sie die Landschaften und Weinberge des Saulnois.
Mountainbike, Rennrad oder Wanderung: Jeder kann seine eigene Strecke nach Lust und Laune wählen!
Start und Anmeldung an der Grundschule von Château-Salins.
Verpflegungsstellen auf der Strecke und Verpflegung am Ziel!
Italiano :
Il Bernard MONCHOT è tornato!
Unitevi a noi nel percorso « Bernard Monchot » e scoprite i paesaggi e i vigneti della regione di Saulnois.
Mountain bike, ciclismo su strada o passeggiate: c’è un percorso per tutti!
Partenza e iscrizione presso la scuola elementare di Château-Salins.
Ristoro lungo il percorso e ristoro all’arrivo!
Espanol :
¡Vuelve el Bernard MONCHOT!
Únase a nosotros en la ruta « Bernard Monchot » y descubra los paisajes y viñedos de la región de Saulnois.
Bicicleta de montaña, bicicleta de carretera o a pie: ¡hay un recorrido para todos!
Salida e inscripción en la escuela primaria de Château-Salins.
¡Avituallamiento a lo largo del recorrido y refresco a la llegada!
