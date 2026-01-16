Randonnée La Bilhacoise Place du Lavoir Polignac
Randonnée La Bilhacoise Place du Lavoir Polignac dimanche 15 février 2026.
Randonnée La Bilhacoise
Place du Lavoir Bilhac Polignac Haute-Loire
Début : 2026-02-15 08:00:00
fin : 2026-02-15
2026-02-15
L’association villageoise de Bilhac vous donne rendez-vous pour sa randonnée annuelle. Parcours de 8, 12 ou 15 km.
Place du Lavoir Bilhac Polignac 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 33 87 48 avbilhac@gmail.com
The Bilhac village association invites you to its annual hike. Routes of 8, 12 or 15 km.
