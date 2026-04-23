Villejoubert

Randonnée La Boixe, une forêt d’histoires

Place du village Villejoubert Charente

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 08:30:00

fin : 2026-08-09 12:00:00

Date(s) :

2026-08-09

À travers une randonnée ombragée, découvrez des tranches d’histoire de la forêt de la Boixe (chapelle de la Macarine, Eugène Delacroix, télégraphe Chappe, exploitation ancienne de la forêt,…)

Circuit en boucle de 10 km. Annulé en cas de mauvais temps.

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Place du village Villejoubert 16560 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 24 27 abbaye@saintamantdeboixe.fr

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English :

Take a shady walk and discover a slice of the history of the Boixe forest (Macarine chapel, Eugène Delacroix, Chappe telegraph, old forestry, etc.)

10 km loop tour. Cancelled in case of bad weather.

L’événement Randonnée La Boixe, une forêt d’histoires Villejoubert a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme Destination Nord Charente