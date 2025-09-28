Randonnée la Boupérienne Le Boupère

Randonnée la Boupérienne Le Boupère dimanche 28 septembre 2025.

Randonnée la Boupérienne

Salle du Bocage Le Boupère Vendée

Début : 2025-09-28 07:30:00

fin : 2025-09-28 09:30:00

2025-09-28

Les Chemins de la Détente et l’Amicale des Cyclotouristes Boupériens s’associent pour une nouvelle édition de la Boupérienne. A pied ou à VTT, vous êtes tous invités !

Plusieurs circuits VTT et marche.

Circuits pédestres 10, 15 et 20 km

Circuits praticables en poussette 4 km

Circuits VTT 25, 40, 48km

Circuit route 38, 67, 82km

Inscription sur place

Départ libre de la salle du Bocage de 7h30 à 9h30. .

Salle du Bocage Le Boupère 85510 Vendée Pays de la Loire +33 6 81 74 37 60 cheminsdeladetente@gmail.com

English :

Les Chemins de la Détente and the Amicale des Cyclotouristes Boupériens join forces for a new edition of the Boupérienne. On foot or by mountain bike, you are all invited!

German :

Die Chemins de la Détente und die Amicale des Cyclotouristes Boupériens haben sich für eine neue Ausgabe der Boupérienne zusammengeschlossen. Ob zu Fuß oder mit dem Mountainbike, Sie sind alle herzlich eingeladen!

Italiano :

I Chemins de la Détente e l’Amicale des Cyclotouristes Boupériens uniscono le forze per una nuova edizione della Boupérienne. A piedi o in mountain bike, siete tutti invitati!

Espanol :

Los Chemins de la Détente y la Amicale des Cyclotouristes Boupériens unen sus fuerzas para una nueva edición de la Boupérienne. A pie o en bicicleta de montaña, ¡estáis todos invitados!

