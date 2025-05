Randonnée La Brézéenne – Bellevigne-les-Châteaux, 8 juin 2025 07:00, Bellevigne-les-Châteaux.

Maine-et-Loire

Randonnée La Brézéenne Salle des fêtes Bellevigne-les-Châteaux Maine-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

La traditionnelle randonnée marche et cyclo de Brézé revient pour le plus grand plaisir des amateurs de sorties sportives !

Les parcours

– Deux parcours VTT de 35 et 45 km

– Trois circuits marche de 8, 12 et 17 km

– Deux circuits gravel de 35 et 80 km uniquement avec traces GPS (sans plan ni fléchage).

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 8 juin 2025

Horaires de départ tous les jours de 7h30 à 10h. .

Salle des fêtes

Bellevigne-les-Châteaux 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 75 45 50 66 auguste.lecerf@laposte.net

English :

Brézé’s traditional walking and cycling event is back, much to the delight of sports enthusiasts!

German :

Die traditionelle Wander- und Radtour von Brézé kehrt zur Freude aller Fans von sportlichen Ausflügen zurück!

Italiano :

La tradizionale manifestazione ciclistica e pedonale di Brézé è tornata, per la gioia degli appassionati di sport!

Espanol :

Vuelve la tradicional marcha a pie y en bicicleta de Brézé, ¡para deleite de los amantes del deporte!

