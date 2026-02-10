Randonnée la Canardienne

Saint-Saturnin Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 07:30:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Randonnée pédestre et vélo

Le comité des fêtes vous propose 3 circuits de randonné pédestre 9, 14 et 18 kms (tarif 5€) et 2 en vtt 16 et21 kms (tarif 6€) . Accueil à partir de 7h30 à la salle des fêtes, clôture des inscriptions à 9h30, départ libre. Ravitaillement sur chaque parcours, verre de l’amitié à l’arrivée. 5 .

Saint-Saturnin 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 6 21 75 23 95

English :

Hiking and biking

L’événement Randonnée la Canardienne Saint-Saturnin a été mis à jour le 2026-02-10 par OT CHATEAUMEILLANT