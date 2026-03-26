Randonnée La Capétienne Salle des fêtes Carisey

Randonnée La Capétienne

Salle des fêtes 2 place de la mairie Carisey Yonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 10:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Randonnée La Capétienne Tous en marche contre le cancer .

Salle des fêtes 2 place de la mairie Carisey 89360 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 01 39 32

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English : Randonnée La Capétienne

L’événement Randonnée La Capétienne Carisey a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois