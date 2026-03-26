Randonnée La Capétienne Salle des fêtes Carisey
Randonnée La Capétienne Salle des fêtes Carisey dimanche 3 mai 2026.
Randonnée La Capétienne
Salle des fêtes 2 place de la mairie Carisey Yonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 10:00:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Randonnée La Capétienne Tous en marche contre le cancer .
Salle des fêtes 2 place de la mairie Carisey 89360 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 01 39 32
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English : Randonnée La Capétienne
L’événement Randonnée La Capétienne Carisey a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois