Randonnée La Castelmuroise Sèvremont
Randonnée La Castelmuroise Sèvremont dimanche 19 octobre 2025.
Randonnée La Castelmuroise
Salle de sports Sèvremont Vendée
Tarif :
Date :
Début : 2025-10-19
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-19
La randonnée « La Castelmuroise » est organisée par l’OGEC Ecole Saint-Joseph.
Salle de sports Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 92 25 20 ogec@leschatellierschateaumur-stjoseph.fr
English :
The « La Castelmuroise » hike is organized by the OGEC Ecole Saint-Joseph.
German :
Die Wanderung « La Castelmuroise » wird von der OGEC Ecole Saint-Joseph organisiert.
Italiano :
La passeggiata « La Castelmuroise » è organizzata dall’OGEC Ecole Saint-Joseph.
Espanol :
El paseo « La Castelmuroise » está organizado por la OGEC Ecole Saint-Joseph.
L’événement Randonnée La Castelmuroise Sèvremont a été mis à jour le 2025-08-20 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges