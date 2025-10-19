Randonnée La Castelmuroise Sèvremont

Randonnée La Castelmuroise Sèvremont dimanche 19 octobre 2025.

Randonnée La Castelmuroise

Salle de sports Sèvremont Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

La randonnée « La Castelmuroise » est organisée par l’OGEC Ecole Saint-Joseph.

Salle de sports Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 92 25 20 ogec@leschatellierschateaumur-stjoseph.fr

English :

The « La Castelmuroise » hike is organized by the OGEC Ecole Saint-Joseph.

German :

Die Wanderung « La Castelmuroise » wird von der OGEC Ecole Saint-Joseph organisiert.

Italiano :

La passeggiata « La Castelmuroise » è organizzata dall’OGEC Ecole Saint-Joseph.

Espanol :

El paseo « La Castelmuroise » está organizado por la OGEC Ecole Saint-Joseph.

L’événement Randonnée La Castelmuroise Sèvremont a été mis à jour le 2025-08-20 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges