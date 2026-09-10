dimanche 11 octobre 2026 · Val de Louyre et Caudeau

AGENDA · Val de Louyre et Caudeau

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Informations pratiques

Val de Louyre et Caudeau

Randonnée La Cendrieucoise 2026

Val de Louyre et Caudeau Dordogne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 07:30:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Dimanche 11 octobre, randonnée « la cendrieucoise ».

Inscription sur place (parking de l’espace culturel, Cendrieux), dès 7h30. Départ libre jusqu’à 9h30.

Circuits pédestres ,équestres et VTT, de 8 kms à 50 kms, venez vous amuser!

Tarifs: 7€ par personne

Repas : 12 € inscription avant le 7 octobre

Dimanche 11 octobre 2026, randonnée « la cendrieucoise ».

Inscription sur place (parking de l’espace culturel de Cendrieux), dès 7h30. Départ libre jusqu’à 9h30.

Circuits pédestres, équestres et VTT, de 8 kms à 50 kms, venez vous amuser!

Tarifs : 7€ par personne

Repas : 12 € – sur inscription avant le 7 octobre .

Val de Louyre et Caudeau 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 79 35 15

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English : Randonnée La Cendrieucoise 2026

Sunday 11 October 2026: ‘La Cendrieucoise’ walk.

Register on the day (car park at the Cendrieux Cultural Centre) from 7.30 am. Set off at your leisure until 9.30 am.

Walking, horse riding and mountain biking routes ranging from 8 km to 50 km – come and have fun!

L’événement Randonnée La Cendrieucoise 2026 Val de Louyre et Caudeau a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux