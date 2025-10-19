Randonnée La Cendrieucoise Val de Louyre et Caudeau

Randonnée La Cendrieucoise Val de Louyre et Caudeau dimanche 19 octobre 2025.

Randonnée La Cendrieucoise

Espace culturel André Malraux Val de Louyre et Caudeau Dordogne

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-19

2025-10-19

Dimanche 19 octobre 2025, 12ème édition de la randonnée « la Cendrieucoise ».

Inscription sur place, dès 7h30. Départ libre jusqu’à 9h30.

5 parcours différents avec ravitaillements 8km, 15km, 25km, 35km ou 50 km.

A pied, à vélo, à cheval

Tarifs 7€ par personne

Repas 12 € sur réservation avant le 15 octobre

Infos et inscription au 06 82 43 82 74 (Jérôme) ou comitedesfetesdecendrieux@gmail.com .

Espace culturel André Malraux Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 06 83 99 comitedesfetesdecendrieux@gmail.com

English : Randonnée La Cendrieucoise

Sunday, October 19, 2025, 12th edition of the « La Cendrieucoise » hike.

On-site registration from 7:30 am. Free departure until 9:30 am.

5 different routes with refreshments: 8km, 15km, 25km, 35km or 50km.

German : Randonnée La Cendrieucoise

Sonntag, 19. Oktober 2025, 12. Ausgabe der Wanderung « la Cendrieucoise ».

Anmeldung vor Ort, ab 7:30 Uhr. Freie Abfahrt bis 9:30 Uhr.

5 verschiedene Strecken mit Verpflegungsstationen: 8km, 15km, 25km, 35km oder 50km.

Italiano :

Domenica 19 ottobre 2025, 12a edizione della passeggiata « La Cendrieucoise ».

Iscrizioni in loco dalle 7.30. Partenza libera fino alle 9.30.

5 percorsi diversi con punti di ristoro: 8 km, 15 km, 25 km, 35 km o 50 km.

Espanol : Randonnée La Cendrieucoise

Domingo 19 de octubre de 2025, 12ª edición de la marcha « La Cendrieucoise ».

Inscripciones in situ a partir de las 7.30 h. Salida libre hasta las 9.30 h.

5 recorridos diferentes con puntos de avituallamiento: 8 km, 15 km, 25 km, 35 km o 50 km.

