Randonnée La Chameyracoise le bourg Chameyrat

La Chameyracoise Marche de 7 et 10 km Départ de la salle polyvalente à 09 h 30 Inscription sur place dès 8 h 30 Collation offerte au départ et à l’arrivée Ravitaillement à mi-parcours, uniquement pour la 10 km Tarif 5 € Le Rugby Club Chameyrat participera également à cette journée de mobilisation avec la vente de gâteaux et une bourriche au profit de la Ligue contre le cancer lors des matchs prévus ce jour-là contre Meyssac au stade du Puy de Mirat (réserve à 13 h 45, première à 15 h 30).

Un stand de la Ligue sera présent toute la journée pour recueillir les dons.

Venez nombreux marcher, jouer et partager un moment de solidarité pour soutenir la lutte contre le cancer du sein ! .

le bourg Salle polyvalente Chameyrat 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 87 30 79

