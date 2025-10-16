Randonnée La Chapelle-Bâton
Randonnée La Chapelle-Bâton jeudi 16 octobre 2025.
Randonnée
salle des fêtes La Chapelle-Bâton Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-16
fin : 2025-10-16
Date(s) :
2025-10-16
Randonnée proposée par l’Echappée Charloise.
Départ de la salle des fêtes .
salle des fêtes La Chapelle-Bâton 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 85 75 55 foyercharlois@gmail.com
English : Randonnée
German : Randonnée
Italiano :
Espanol : Randonnée
L’événement Randonnée La Chapelle-Bâton a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou