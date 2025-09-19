Randonnée

Salle des fêtes La Chapelle-Bâton Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Randonnée proposée par l’Echappée Charloise. .

Salle des fêtes La Chapelle-Bâton 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 85 75 55 foyercharlois@gmail.com

English : Randonnée

German : Randonnée

Italiano :

Espanol : Randonnée

L’événement Randonnée La Chapelle-Bâton a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou