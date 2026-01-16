Randonnée La coeur de bocage Salle Henri Papin Bressuire
Randonnée La coeur de bocage Salle Henri Papin Bressuire dimanche 8 mars 2026.
Randonnée La coeur de bocage
Salle Henri Papin SAINT PORCHAIRE Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
Le groupement des jeunes coeur de bocage organise leur randonnée avec 4 parcours pédestres de 6, 11, 16 et 20 km.
Accueil avec café et brioche, sandwich et boisson à l’arrivée. .
Salle Henri Papin SAINT PORCHAIRE Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine gjcoeurdebocage@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée La coeur de bocage
L’événement Randonnée La coeur de bocage Bressuire a été mis à jour le 2026-01-14 par OT Bocage Bressuirais