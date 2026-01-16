Randonnée La coeur de bocage Salle Henri Papin Bressuire

Randonnée La coeur de bocage

Salle Henri Papin SAINT PORCHAIRE Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Le groupement des jeunes coeur de bocage organise leur randonnée avec 4 parcours pédestres de 6, 11, 16 et 20 km.

Accueil avec café et brioche, sandwich et boisson à l’arrivée. .

Salle Henri Papin SAINT PORCHAIRE Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine gjcoeurdebocage@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée La coeur de bocage

L’événement Randonnée La coeur de bocage Bressuire a été mis à jour le 2026-01-14 par OT Bocage Bressuirais