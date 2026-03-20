Randonnée

Départ à l’aire de camping-car La Forêt-sur-Sèvre Deux-Sèvres

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

L’APEL de l’école Mère Teresa de Saint Marsault organise une randonnée pédestre ouverte aussi aux trailers et canicross avec 3 circuits de 5, 10 et 15kms.

Fouaces et buvette à l’arrivée. .

Départ à l’aire de camping-car La Forêt-sur-Sèvre 79380 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 05 01 29 76 apelmereteresa79@gmail.com

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English :

L’événement Randonnée La Forêt-sur-Sèvre a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Bocage Bressuirais