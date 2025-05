Randonnée « La Gâtinaise » – Dordives, 8 juin 2025 07:00, Dordives.

La randonnée La Gâtinaise est de retour à Dordives ! L’ESG Rando45 vous propose 4 parcours au choix 8, 12, 18 ou 25 km depuis la prairie des étangs, départ de 7 h à 10 h. Tarif pour les 8 et 12 km 4 €, et 5 € pour les 18 et 25 km. Renseignements 06 73 15 86 84 4 .

Dordives 45680 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 73 15 86 84 francois.poncet@orange.fr

