Randonnée La Gâtinaise

Ferrières-en-Gâtinais Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 07:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Randonnée La Gâtinaise

Voici le retour des beaux jours et de la randonnée La Gâtinaise avec ses 4 parcours de 8, 12, 18 et 25 km organisée par l’Entente Sportive Gâtinaise Rando 45 ! Choisissez votre parcours et profitez de la nature ! .

Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 73 15 86 84 francois.poincet@orange.fr

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English :

La Gâtinaise hiking trail

L’événement Randonnée La Gâtinaise Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-03-17 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS