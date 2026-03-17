Randonnée La Gâtinaise Ferrières-en-Gâtinais
Randonnée La Gâtinaise Ferrières-en-Gâtinais dimanche 24 mai 2026.
Randonnée La Gâtinaise
Ferrières-en-Gâtinais Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 07:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Randonnée La Gâtinaise
Voici le retour des beaux jours et de la randonnée La Gâtinaise avec ses 4 parcours de 8, 12, 18 et 25 km organisée par l’Entente Sportive Gâtinaise Rando 45 ! Choisissez votre parcours et profitez de la nature ! .
Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 73 15 86 84 francois.poincet@orange.fr
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English :
La Gâtinaise hiking trail
L’événement Randonnée La Gâtinaise Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-03-17 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS