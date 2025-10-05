Randonnée La Gaudaine

Randonnée La Gaudaine dimanche 5 octobre 2025.

Randonnée

parking de l’Église La Gaudaine Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05 08:30:00

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

Randonnée organisée par la Comité des Fêtes de la Gaudaine

8h30 RDV sur le parking de l’Église

Boucle de 14 km (possible de faire 6 ou 9 km, voir à l’inscription)

Repas froid vers 13h => inscription jusqu’au 28 septembre 2025

Rando 3 € I Repas seul apéro & café inclus 17€ I Repas + Rando 20€ I Gratuit de 8 ans

On vous attend nombreux ;-) .

parking de l’Église La Gaudaine 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 74 78 05 05 comitedesfeteslagaudaine@gmail.com

English :

Walk organized by the Comité des Fêtes de la Gaudaine

8:30 am RDV at the Church parking lot.

14 km loop (6 or 9 km possible, see at registration)

Cold meal around 1pm => registration until September 28, 2025

Hike: 3 ? I Meal with aperitif and coffee included: 17? I Free for children under 8

German :

Wanderung, die vom Comité des Fêtes de la Gaudaine organisiert wird

8:30 Uhr RDV auf dem Parkplatz der Kirche.

14 km lange Schleife (auch 6 oder 9 km möglich, siehe bei der Anmeldung)

Kalte Mahlzeit gegen 13 Uhr => Anmeldung bis zum 28. September 2025

Wanderung: 3 ? I Nur Mahlzeit inklusive Aperitif und Kaffee: 17? I Frei unter 8 Jahren

Italiano :

Passeggiata organizzata dal Comitato delle Feste della Gaudaine

8.30 Ritrovo al parcheggio della chiesa.

Anello di 14 km (possibilità di 6 o 9 km, vedere al momento dell’iscrizione)

Pranzo freddo verso le 13.00 => iscrizione fino al 28 settembre 2025

Camminata: 3 ? I Pasto con aperitivo e caffè incluso: 17? I Gratuito per i minori di 8 anni

Espanol :

Caminata organizada por el Comité des Fêtes de la Gaudaine

8.30 h Punto de encuentro en el aparcamiento de la iglesia.

Recorrido de 14 km (6 o 9 km posibles, ver en la inscripción)

Comida fría hacia las 13h => inscripción hasta el 28 de septiembre de 2025

Marcha: 3 ? I Comida con aperitivo y café incluidos: 17? I Gratis para los menores de 8 años

