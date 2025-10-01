Randonnée La Grappe Vernoisienne Place de la Mairie de Le Vernois Le Vernois

Place de la Mairie de Le Vernois 1 Place de la Mairie Le Vernois Jura

Début : 2026-04-12 09:00:00

fin : 2026-04-12 12:00:00

2026-04-12

1ère randonnée de l’année, venez randonner dans le vignoble du Vernois, des vues imprenables.

Adulte 5 euros Enfant Gratuit

Adhésion 10 euros à l’année.

Café Brioche offerts au départ, ravitaillement à mi-parcours du 12km. .

Place de la Mairie de Le Vernois 1 Place de la Mairie Le Vernois 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté lagrappevernoisienne@gmail.com

English : Randonnée La Grappe Vernoisienne

German : Randonnée La Grappe Vernoisienne

