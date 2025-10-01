Randonnée La Grappe Vernoisienne Place de la Mairie de Le Vernois Le Vernois
Place de la Mairie de Le Vernois 1 Place de la Mairie Le Vernois Jura
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2026-04-12 09:00:00
fin : 2026-04-12 12:00:00
2026-04-12
1ère randonnée de l’année, venez randonner dans le vignoble du Vernois, des vues imprenables.
Adulte 5 euros Enfant Gratuit
Adhésion 10 euros à l’année.
Café Brioche offerts au départ, ravitaillement à mi-parcours du 12km. .
Place de la Mairie de Le Vernois 1 Place de la Mairie Le Vernois 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté lagrappevernoisienne@gmail.com
