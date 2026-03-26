Randonnée La Grappe Vernoisienne Place de la Mairie de Le Vernois Le Vernois
Randonnée La Grappe Vernoisienne Place de la Mairie de Le Vernois Le Vernois dimanche 13 septembre 2026.
Randonnée La Grappe Vernoisienne
Place de la Mairie de Le Vernois 1 Place de la Mairie Le Vernois Jura
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13 10:30:00
Date(s) :
2026-09-13
Venez découvrir les vignes du Vernols à travers une randonnée conviviale ! Deux parcours vous sont proposés 6 km ou 12 km, selon vos envies.
Participation 5 € par adulte. Gratuit pour les adhérents et les enfants.
Au départ, profitez d’un moment chaleureux avec café, thé et brioche offerts. .
Place de la Mairie de Le Vernois 1 Place de la Mairie Le Vernois 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 60 44 56 49 lagrappevernoisienne@gmail.com
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English : Randonnée La Grappe Vernoisienne
L’événement Randonnée La Grappe Vernoisienne Le Vernois a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme JurAbsolu
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