Randonnée La Grappe Vernoisienne Place de la Mairie de Le Vernois Le Vernois

Randonnée La Grappe Vernoisienne Place de la Mairie de Le Vernois Le Vernois dimanche 13 septembre 2026.

Randonnée La Grappe Vernoisienne

Place de la Mairie de Le Vernois 1 Place de la Mairie Le Vernois Jura

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13 10:30:00

Date(s) :
2026-09-13

Venez découvrir les vignes du Vernols à travers une randonnée conviviale ! Deux parcours vous sont proposés 6 km ou 12 km, selon vos envies.
Participation 5 € par adulte. Gratuit pour les adhérents et les enfants.
Au départ, profitez d’un moment chaleureux avec café, thé et brioche offerts.   .

Place de la Mairie de Le Vernois 1 Place de la Mairie Le Vernois 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 60 44 56 49  lagrappevernoisienne@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée La Grappe Vernoisienne

L’événement Randonnée La Grappe Vernoisienne Le Vernois a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme JurAbsolu

À voir aussi à Le Vernois (Jura)