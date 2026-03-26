Randonnée La Grappe Vernoisienne Place de la Mairie de Le Vernois Le Vernois

Randonnée La Grappe Vernoisienne

Place de la Mairie de Le Vernois 1 Place de la Mairie Le Vernois Jura

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 09:00:00

fin : 2026-09-13 10:30:00

Date(s) :

2026-09-13

Venez découvrir les vignes du Vernols à travers une randonnée conviviale ! Deux parcours vous sont proposés 6 km ou 12 km, selon vos envies.

Participation 5 € par adulte. Gratuit pour les adhérents et les enfants.

Au départ, profitez d’un moment chaleureux avec café, thé et brioche offerts. .

Place de la Mairie de Le Vernois 1 Place de la Mairie Le Vernois 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 60 44 56 49 lagrappevernoisienne@gmail.com

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English : Randonnée La Grappe Vernoisienne

L’événement Randonnée La Grappe Vernoisienne Le Vernois a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme JurAbsolu