Randonnée La Jean Moulin Montceau-les-Mines
Centre Nautique Montceau-les-Mines Saône-et-Loire
Début : 2026-03-08 08:00:00
fin : 2026-03-08 14:30:00
2026-03-08
Randonnée essentiellement en forêt du Plessis (7-10 km) (propriété privée en temps normal, autorisation exceptionnelle de passage pour l’évènement). et à proximité de Marigny (16 et 21 km).
Ravitaillement sur chacun des parcours 1 ravitaillement sur le 7 km, 2 ravitaillements sur le 10 et le 16 km et 3 ravitaillements sur le 21 km. .
Centre Nautique Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 27 06 36 emmanuel.goujet@ac-dijon.fr
