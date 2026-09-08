Informations pratiques

Neufchâtel-en-Saosnois

Randonnée La Laurent Brochard

Parc de la Mairie Neufchâtel-en-Saosnois Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-01 08:00:00

fin : 2026-11-01 14:00:00

Date(s) :

2026-11-01

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DIMANCHE 1er NOVEMBRE 2026

Neufchâtel-en-Saosnois (72)

Des nouveaux circuits pour tous les niveaux, des ravitaillements sur les parcours.

– :

60 km – 1065 m D+ (GPX uniquement)

45 km – 830 m D+

35 km – 547 m D+

25 km – 350 m D+

15 km – 168 m D+

➡️ Fléchage + trace GPX

7 € sur internet – 8 € sur place

–

17 km – 352 m D+

12 km – 249 m D+

7 km – 115 m D+

➡️ Parcours fléchés + trace GPX

5 € sur internet – 6 € sur place

– (GPX uniquement)

80 km – 1166 m D+ (Parcours à travers la forêt de Perseigne et sur les chemins en direction de Mamers)

40 km – 597 m D+ (Parcours à travers la forêt de Perseigne)

⚠️ Trace GPX uniquement

7 € sur internet

⏰ DÉPART LIBRE DE 8H00 À 11H00

́ :

une bouteille de jus de pomme/poire Cidre Fournier Page offerte à chaque inscription.

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS sur https://uc-mamers-saosnois.fr .

Parc de la Mairie Neufchâtel-en-Saosnois 72600 Sarthe Pays de la Loire contact@uc-mamers-saosnois.fr

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English :

L’événement Randonnée La Laurent Brochard Neufchâtel-en-Saosnois a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Maine Saosnois