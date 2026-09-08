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AGENDA · Neufchâtel-en-Saosnois

Randonnée La Laurent Brochard Neufchâtel-en-Saosnois

dimanche 1 novembre 2026 · Neufchâtel-en-Saosnois

Informations pratiques

Début
dimanche 1 novembre 2026
Fin
dimanche 1 novembre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Parc de la Mairie
Ville
72600 Neufchâtel-en-Saosnois
Département
Sarthe
Tarif
5 5 8

Neufchâtel-en-Saosnois

Randonnée La Laurent Brochard

Parc de la Mairie Neufchâtel-en-Saosnois Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-01 08:00:00
fin : 2026-11-01 14:00:00

Date(s) :
2026-11-01

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DIMANCHE 1er NOVEMBRE 2026
Neufchâtel-en-Saosnois (72)

Des nouveaux circuits pour tous les niveaux, des ravitaillements sur les parcours.

– :
60 km – 1065 m D+ (GPX uniquement)
45 km – 830 m D+
35 km – 547 m D+
25 km – 350 m D+
15 km – 168 m D+
➡️ Fléchage + trace GPX
7 € sur internet – 8 € sur place


17 km – 352 m D+
12 km – 249 m D+
7 km – 115 m D+
➡️ Parcours fléchés + trace GPX
5 € sur internet – 6 € sur place
– (GPX uniquement)
80 km – 1166 m D+ (Parcours à travers la forêt de Perseigne et sur les chemins en direction de Mamers)
40 km – 597 m D+ (Parcours à travers la forêt de Perseigne)
⚠️ Trace GPX uniquement
7 € sur internet

⏰ DÉPART LIBRE DE 8H00 À 11H00
́ :
une bouteille de jus de pomme/poire Cidre Fournier Page offerte à chaque inscription.
INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS sur https://uc-mamers-saosnois.fr   .

Parc de la Mairie Neufchâtel-en-Saosnois 72600 Sarthe Pays de la Loire   contact@uc-mamers-saosnois.fr

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English :

L’événement Randonnée La Laurent Brochard Neufchâtel-en-Saosnois a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Maine Saosnois

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