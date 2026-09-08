Randonnée La Laurent Brochard Neufchâtel-en-Saosnois
dimanche 1 novembre 2026 · Neufchâtel-en-Saosnois
Informations pratiques
Neufchâtel-en-Saosnois
Randonnée La Laurent Brochard
Parc de la Mairie Neufchâtel-en-Saosnois Sarthe
Tarif : 5 – 5 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-01 08:00:00
fin : 2026-11-01 14:00:00
Date(s) :
2026-11-01
♂️ : / / – ́ ♀️
DIMANCHE 1er NOVEMBRE 2026
Neufchâtel-en-Saosnois (72)
Des nouveaux circuits pour tous les niveaux, des ravitaillements sur les parcours.
– :
60 km – 1065 m D+ (GPX uniquement)
45 km – 830 m D+
35 km – 547 m D+
25 km – 350 m D+
15 km – 168 m D+
➡️ Fléchage + trace GPX
7 € sur internet – 8 € sur place
–
17 km – 352 m D+
12 km – 249 m D+
7 km – 115 m D+
➡️ Parcours fléchés + trace GPX
5 € sur internet – 6 € sur place
– (GPX uniquement)
80 km – 1166 m D+ (Parcours à travers la forêt de Perseigne et sur les chemins en direction de Mamers)
40 km – 597 m D+ (Parcours à travers la forêt de Perseigne)
⚠️ Trace GPX uniquement
7 € sur internet
⏰ DÉPART LIBRE DE 8H00 À 11H00
́ :
une bouteille de jus de pomme/poire Cidre Fournier Page offerte à chaque inscription.
INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS sur https://uc-mamers-saosnois.fr .
Parc de la Mairie Neufchâtel-en-Saosnois 72600 Sarthe Pays de la Loire contact@uc-mamers-saosnois.fr
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English :
L’événement Randonnée La Laurent Brochard Neufchâtel-en-Saosnois a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Maine Saosnois
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