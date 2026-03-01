Randonnée La Lionel Place de l’Europe Roussy-le-Village

Randonnée La Lionel

Place de l’Europe Parking de l’école Roussy-le-Village Moselle

Tarif :

Date :

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-22 09:00:00

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

5 parcours Gravel !

Parcours 20/40/60/80/100 km (D+: 280/480/580/920/1220) (P20 km familial, ouvert aussi au VTT).

Départ entre 8h et 10h, parking de l’école à Roussy le Village (8h pour le P100)

Attention, pas de gobelets sur les ravitaillements (apportez le votre ou une gourde).

Aucun balisage, uniquement trace GPX fournie la veille ou j-2 par mail et sur place via QR Code .

Petite restauration et buvette sur place (jusqu’à 15h) à votre arrivée.

Inscription en ligne (fortement recommandée) jusqu’au 21/03/2026 à 20h

ou sur place le dimanche matin (/!/ tarif majoré à 12 € pour les Parcours 40-60-80-100km)

Tarifs en ligne jusqu’au 21/03:

– Parcours 20km 5€

– Parcours 40/60/80/100km 10€Tout public

.

Place de l’Europe Parking de l’école Roussy-le-Village 57330 Moselle Grand Est roussy.bike-club@orange.fr

English :

5 Gravel courses!

Courses 20/40/60/80/100 km (D+: 280/480/580/920/1220) (P20 km family, also open to mountain bikers).

Departure between 8am and 10am, from the school parking lot in Roussy le Village (8am for the P100)

Please note: no cups at refreshment points (bring your own or a water bottle).

No markers, only GPX track provided the day before or d-2 by e-mail and on site via QR Code.

Snacks and refreshments on site (until 3 p.m.) on arrival.

Online registration (strongly recommended) until 21/03/2026 at 8 pm

or on site on Sunday morning (/!/ rate increased to 12 ? for 40-60-80-100km routes)

Online prices until 21/03:

– 20km course: 5?

– 40/60/80/100km route: 10?

