Randonnée La machoire du diable Chanteloup
Randonnée La machoire du diable Chanteloup dimanche 5 octobre 2025.
Randonnée La machoire du diable
Stade Chanteloup Deux-Sèvres
Tarif : 9 – 9 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-05
L’ APE de l’école Victor Hugo de Chanteloup organise sa randonnée gustative La Machoire du Diable, avec plusieurs parcours pédestres de 8 et 16 km.
Dégustation d’huîtres. .
Stade Chanteloup 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 98 94 52
English : Randonnée La machoire du diable
German : Randonnée La machoire du diable
Italiano :
Espanol : Randonnée La machoire du diable
L’événement Randonnée La machoire du diable Chanteloup a été mis à jour le 2025-09-09 par OT Bocage Bressuirais