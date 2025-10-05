Randonnée La machoire du diable Chanteloup

Randonnée La machoire du diable Chanteloup dimanche 5 octobre 2025.

Stade Chanteloup Deux-Sèvres

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

L’ APE de l’école Victor Hugo de Chanteloup organise sa randonnée gustative La Machoire du Diable, avec plusieurs parcours pédestres de 8 et 16 km.

Dégustation d’huîtres. .

Stade Chanteloup 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 98 94 52

