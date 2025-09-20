Randonnée « La Matelote » de Bréhémont Bréhémont

Bréhémont Indre-et-Loire

L’association de batellerie de Loire organise la randonnée de la Matelote de Bréhémont. Rendez-vous au port pour un parcours de 11 Km (départ à 9h) et de 8 Km (départ à 9h30). Ravitaillement sur le parcours. Apéritif offert à l’arrivée au port

Bréhémont 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 72 04 77 97

English :

The Association de Batellerie de Loire organizes the Matelote de Bréhémont hike. Rendezvous at the port for an 11 km route (departure at 9 a.m.) and an 8 km route (departure at 9.30 a.m.). Refreshments along the way. Aperitif offered on arrival at the port

German :

Die Association de batellerie de Loire organisiert die Wanderung « La Matelote de Bréhémont ». Treffpunkt am Hafen für eine Strecke von 11 km (Start um 9 Uhr) und 8 km (Start um 9.30 Uhr). Verpflegung auf der Strecke. Angebotener Aperitif bei der Ankunft am Hafen

Italiano :

L’Associazione dei battellieri della Loira organizza la passeggiata Matelote de Bréhémont. Appuntamento al porto per un percorso di 11 km (partenza alle 9.00) e di 8 km (partenza alle 9.30). Ristoro lungo il percorso. Aperitivo offerto all’arrivo al porto

Espanol :

La Asociación de Barqueros del Loira organiza la marcha Matelote de Bréhémont. Cita en el puerto para un recorrido de 11 km (salida a las 9.00 h) y otro de 8 km (salida a las 9.30 h). Refrigerio a lo largo del recorrido. Aperitivo a la llegada al puerto

