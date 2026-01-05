Randonnée La Moncoutantaise Rue du Champ de Foire Moncoutant-sur-Sèvre
Randonnée La Moncoutantaise Rue du Champ de Foire Moncoutant-sur-Sèvre dimanche 15 mars 2026.
Randonnée La Moncoutantaise
Rue du Champ de Foire CHANTEMERLE Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres
31 ème édition de La Moncoutantaise organisée par le Cyclo Loisir du Moncoutantais.
– VTT 25 35 50 Km
– Route 30 60 km
– Pédestre 8 12 16 km
Départ café, brioche, ravitaillement, sandwich à l’arrivée.
Inscription sur place, départs libres entre 8 h et 10 h 30. .
Rue du Champ de Foire CHANTEMERLE Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine cyclomoncoutantais@gmail.com
